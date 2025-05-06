أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أنّ "قوّات الدّفاع الجوّي اعترضت ودمّرت 10 طائرات مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو من اتجاهات مختلفة"، مشيرًا إلى أنّ "وفقًا للبيانات الأوّليّة، لم تُسجَّل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل متخصّصو خدمات الطّوارئ في موقع الحادث".
وفي وقت سابق اليوم، أشار إلى أنّ منظومات الدّفاع الجوّي اعترضت 5 طائرات مسيّرة كانت متّجهة إلى موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة موسكو: اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة من أنحاء مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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