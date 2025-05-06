وزير خارجية أميركا بحث مع ملك الأردن بالأوضاع في غزة وسوريا وبالتعاون لمكافحة الإرهاب

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة تامي بروس، أنّ "وزير الخارجيّة ​ماركو روبيو​ التقى ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، في واشنطن، وناقشا الوزير والملك عبد الله القضايا الثّنائيّة والإقليميّة، بما في ذلك الوضع في غزة، بالإضافة إلى التّطوّرات في الضفّة الغربيّة وسوريا".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "روبيو أكّد اهتمام الولايات المتّحدة الأميركيّة المستمر بالعمل معًا في مجال مكافحة الإرهاب، وأعرب عن تقديره لتعاون الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

بدوره، ذكر الدّيوان الملكي الأردني أنّ "الملك عبدالله الثاني اجتمع بروبيو في واشنطن، وجرى بحث الشّراكة الاستراتيجيّة بين البلدين، وآليّات توسيع التّعاون في مختلف المجالات، إضافةً إلى قضايا المنطقة".