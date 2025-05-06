أشار سفير الولايات المتّحدة الأميركيّة المعيَّن حديثًا في تركيا توماس باراك، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى رفع التّحالف بين أنقرة وواشنطن إلى المستوى الّذي يستحقّه"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا والولايات المتّحدة كانت علاقاتهما عظيمة دائمًا، وهي تحتاج إلى أن تكون استثنائيّة".
ولفت، في تصريح صحافي عقب وصوله إلى مطار أسنبوغا في العاصمة أنقرة، بعد تعيينه سفيرًا، إلى أنّ "ترامب يهدف إلى جعل تركيا والولايات المتّحدة أقوى وجعل العالم أفضل، وإلى تحقيق السّلام والازدهار بواسطة شعبَي البلدين والقادة العظماء للأمّتَين العظيمتَين".
يُذكر أنّ في 30 نيسان الماضي، جرى تصويت في مجلس الشّيوخ الأميركي على تعيين باراك، لتتمّ الموافقة على تعيينه سفيرًا للولايات المتّحدة لدى أنقرة بأغلبيّة 60 صوتًا مقابل 36.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أميركا في تركيا: ترامب يهدف لجعل البلدين أقوى ورفع التحالف الثنائي لمستوى يستحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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