شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. باكستان تجري اختبارًا صاروخيًا في ظل التوتر مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني إجراء اختبار صاروخي هو الثاني منذ تصاعد التوترات مع الهند في ضوء هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في أبريل الماضي.

وأكد الجيش الباكستاني في بيان، أن إطلاق الصاروخ "كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات، والتحقق من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ والدقة المحسنة"، مضيفًا أن الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترًا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السبت أنه أجرى اختبارًا لصاروخ مماثل أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترًا.

ولم يُحدد المكان الذي جرى فيه الاختباران.

تدريب ناجح لإطلاق صاروخ

وقال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف في بيان: إن "التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أن الدفاع الباكستاني في أيدٍ قوية". مضيفًا أنه راضٍ عن "الجاهزية التامة للجيش للدفاع الوطني".



وأرجأ شريف زيارته الرسمية التي كانت مقررة الجمعة إلى ماليزيا، حسبما أفاد رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم يوم الاثنين.

هجوم كشمير

وتحمل نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا، ما أدى إلى التصعيد وأثار مخاوف من مواجهة جديدة بين الدولتين النوويتين المجاورتين.

وأعطى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي الجيش "حرية التحرك" للرد على هذا الهجوم الذي نفت باكستان ضلوعها فيه، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنه.

وبعد أن حذرت من ضربة جوية هندية وشيكة، أكدت باكستان أنها سترد بقوة على أي عدوان.