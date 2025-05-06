شكرا لقرائتكم خبر عن التغيب خلال تلك الفترات يُعرضك للفصل فى قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 176 من قانون العمل الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحكام المنظمة لعمليات الحضور والغياب المتعلقة بمداومة العمل، مُعتبره أن تغيب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية، دون سابق انذار يُعرض العامل للإقالة.

وجاء نص المادة كالآتي:

"يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية".

ويعتبر قانون العمل يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.