وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك.

وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الدفاع لدولته تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولته بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتهما لدولته التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار، فيما حمّل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد سمو وزير الدفاع استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات شعب اليمن الشقيق الاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.