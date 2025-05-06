انخفاض طلبات اللجوء السورية بالدول الأوروبية

سجلت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، في تطور اعتبره مراقبون مؤشرًا إيجابيًا على بدء استقرار الأوضاع في سوريا، وعودة الآلاف إلى بلدهم بعد سنوات من النزوح.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، حلّ السوريون في المرتبة الثالثة بين طالبي اللجوء في أوروبا، بعد الفنزويليين والأفغان، وبلغ مجموع طلبات اللجوء لجميع الجنسيات نحو 69.000 طلب خلال فبراير، في استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ أكتوبر 2024.

وحافظت فرنسا على موقعها كأكبر دولة مستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا ثم ألمانيا.