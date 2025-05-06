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انخفاض طلبات اللجوء السورية بالدول الأوروبية

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انخفاض طلبات اللجوء السورية بالدول الأوروبية

سجلت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، في تطور اعتبره مراقبون مؤشرًا إيجابيًا على بدء استقرار الأوضاع في سوريا، وعودة الآلاف إلى بلدهم بعد سنوات من النزوح.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، حلّ السوريون في المرتبة الثالثة بين طالبي اللجوء في أوروبا، بعد الفنزويليين والأفغان، وبلغ مجموع طلبات اللجوء لجميع الجنسيات نحو 69.000 طلب خلال فبراير، في استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ أكتوبر 2024.

وحافظت فرنسا على موقعها كأكبر دولة مستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا ثم ألمانيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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