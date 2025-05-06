1.2 مليون زائر لمعرض جسور في جاكرتا

وحظي المعرض الذي أختتم، أول من أمس، واستمرت فعالياته 10 أيام وأُقيم بمسجد الاستقلال -أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا-، تقديم محتوى مرئي ومقروء يعكس جهود المملكة الممتدة في خدمة الإسلام ونشر مبادئها السمحة، وتعزيز القيم الحضارية والثقافية من خلال معروضات متميزة ومجسمات للحرمين الشريفين.
وقدم المعرض للزوار أكثر من 150 ألف نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم للغة الإندونيسية.
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