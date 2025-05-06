مباحثات لبنانية أممية لإنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هنيس بلاسخارت إنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس بلاسخارت، مشيرة إلى أنه تم «البحث في الوضع في جنوب لبنان، وفي المساعي القائمة لدفع إسرائيل إلى احترام تعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، ووقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأراض لبنانية». وطبقا للوكالة، وضعت بلاسخارت الوزير رجي في أجواء زيارتها إلى إسرائيل وما أسفرت عنه في هذا الصدد.

كما بحث الوزير رجي مع بلاسخارت في التعاون القائم والمستمر بين لبنان وقوات «اليونيفيل»، وأهمية تمكين القوات الدولية من أداء مهامها في الجنوب وفق الولاية المحددة لها، والمرتقب تمديدها في أغسطس المقبل.

ولا تزال إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.