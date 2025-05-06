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الأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح في اليمن

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الأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود 4.8 مليون نازح باليمن، وأن هناك حاجة إلى دعم عاجل للحفاظ على سلامة العائلات.
وقالت المفوضية في منشور على منصة «إكس»، أمس، إن غالبية هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح أكثر من مرة من الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها.
وأكدت أنه من المستحيل تأمين ملاجئ آمنة في الوقت الراهن، مشددةً على الحاجة إلى دعم عاجل للحفاظ على سلامة الأسر اليمنية.
وأكدت المفوضية أن فرقها تواصل تقديم الحماية والمأوى والمساعدات النقدية للأسر الأكثر ضعفاً رغم تراجع التمويل، داعية المانحين إلى تعزيز الدعم لضمان استمرار الإغاثة الطارئة للنازحين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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