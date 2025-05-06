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الجيش الأميركي يوقف رحلات جوية قرب واشنطن بعد إلغاء طائرتين تجاريتين هبوطهما بسبب مروحية

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الجيش الأميركي يوقف رحلات جوية قرب واشنطن بعد إلغاء طائرتين تجاريتين هبوطهما بسبب مروحية

أوقف الجيش الأميركي رحلات جوية قرب مطار واشنطن بعد أن اضطرت طائرتان تجاريتان إلى إلغاء هبوطهما الأسبوع الماضي بسبب مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش كانت في طريقها إلى وزارة الدفاع "البنتاغون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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