وزير الدفاع الأميركي يأمر بخفض عدد كبار الضباط بنسبة 20 بالمئة

أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مذكّرة بخفض عدد كبار الضباط في الخدمة الفعلية بالجيش من جنرالات وأدميرالات (ضباط برتبة أربع نجوم) بنسبة 20 بالمئة. وفي آذار 2025 كان عدد جنرالات وأدميرات النجوم الأربع (الرتبة الأعلى) في الجيش الأميركي يبلغ 38 ضابطا، في حين بلغ عدد الجنرالات والأدميرالات في الخدمة 817 صابطا.

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