افادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة انصار الله اليمنية، بان الطيران الأميركي شن غارة على منطقة السواد بمديرية سنحان. ولفتت الى ان الطيران الاميركي استهدف بـ 3 غارات ميناء رأس عيسى النفطي.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام يمنية: الطيران الأميركي شن غارة على منطقة السواد و3 غارات ميناء رأس عيسى النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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