"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن: لتحرك ‏عاجل وفعّال من العالم العربي والإسلامي

دان "حزب الله"، في بيان، بـ"شدة العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن العزيز، والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".
وشدد الحزب، على أن "الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة، وقدّم مئات الشهداء والجرحى، ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا العدوان إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات".
وعبّر عن "تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، يُحيي قيادته الحكيمة والشجاعة، ويدعو إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول الحرة والقوى الحية في العالم، ويؤكد أن هذا العدوان يستدعي تحركًا عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت عاليًا في وجه الغطرسة الصهيونية والأميركية".
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