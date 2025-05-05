ميناسيان استقبل المدير العام للأمن العام وقدم له ميدالية الكاردينال أغاجانيان تقديرا لعطاءاته

استقبل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في زيارة تعارفية، في مقرّ البطريركية الاشرفية، بحضور الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيد شربل بسطوري.

وخلال اللقاء، هنأ ميناسيان، "شقير على الجهود التي يبذلها والتدابير المتخذة في إطار عمل المديرية العامة للأمن العام"، مشيدا بـ"كفاءته العالية في أداء مهامه".

كما أثنى على "مواقفه الوطنية ودوره الفاعل في تعزيز الأمن"، مشددا على "أهمية محاربة الفساد، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".