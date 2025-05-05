استقبل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في زيارة تعارفية، في مقرّ البطريركية الاشرفية، بحضور الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية السيد شربل بسطوري.
وخلال اللقاء، هنأ ميناسيان، "شقير على الجهود التي يبذلها والتدابير المتخذة في إطار عمل المديرية العامة للأمن العام"، مشيدا بـ"كفاءته العالية في أداء مهامه".
كما أثنى على "مواقفه الوطنية ودوره الفاعل في تعزيز الأمن"، مشددا على "أهمية محاربة الفساد، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
كانت هذه تفاصيل خبر ميناسيان استقبل المدير العام للأمن العام وقدم له ميدالية الكاردينال أغاجانيان تقديرا لعطاءاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.