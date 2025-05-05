وزيرا المالية والطاقة بحثا مع وزير الكهرباء العراقي ومعنيون في شؤون الكهرباء

باشر وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي والوفد المرافق اجتماعاتهم في العراق باجتماع عمل مع وزير الكهرباء العراقي ومعنيون في شؤون الكهرباء، جرى في خلاله بحث سبل التعاون في مجال الكهرباء بين العراق ولبنان وسبل افساح المجال امام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق مستفيداً من امكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في عام 2021.

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