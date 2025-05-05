شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقت وعرضى وموسمى.. تعرف على أنواع العمل وفقًا لنص القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمل فى حد ذاته هو اتفاق مسبق وله ضوابط معينة، وفى بعض الأحيان يكون عملًا حرُ لشخص ما، ولكن هناك أنواعا من العمل معترف عليها داخل المؤسسات والهيئات سواء حكومية أو غير حكومية، وكما حدد نص القانون 14 لسنة 2025 فى تعريفات أنواع العمل منها المؤقت والعرضى وموسمى وغيرها نتعرف عليها كالآتى:

العمل المؤقت هو العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه.

وعرف القانون العمل العرضى بأنه العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. أما عن العمل الموسمى فأكد أنه العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال احتفال عيد العمال، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.