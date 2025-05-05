شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدولي للرياضة العسكرية يمنح الرئيس السيسى العضوية الفخرية وأعلى وشاح يُمنح للرؤساء والان مع تفاصيل الخبر

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم العسكرية للفروسية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٨ مايو ٢٠٢٥.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم افتتاح البطولة بدأت بصورة تذكارية جمعت الرئيس والمنتخبات المشاركة، أعقبها انطلاق الفقرات الاحتفالية، التي تضمنت عرضًا بتقنية الهولوجرام عن الفروسية، وفيلماً تسجيلياً بعنوان "نظير صهيل من قلب التاريخ"، إضافةً إلى عرض مسرحي تخلله استعراض لطائرات الدرونز، ثم فقرة غنائية.

كما تابع الرئيس السيسى دخول الفرق المشاركة، واستمع إلى كلمات مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ورئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية، حيث تم إعلان نادي كيان سيتي للفروسية كمركز تدريب دولي، كما قام رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية بمنح الرئيس السيسى العضوية الفخرية وتسليمه وسام الاستحقاق، وهو أعلى وشاح يُمنح لرؤساء الدول. وفي ختام الحفل، أعلن الرئيس السيسى رسميًا افتتاح البطولة.