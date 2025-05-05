رئيس وزراء رومانيا يقدم استقالته

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، بعد إخفاق مرشح الائتلاف الحاكم، كرين أنتونيسكو، في الفوز في انتخابات الرئاسة والتأهل لخوض جولة الإعادة.

وأدلى الناخبون في رومانيا بأصواتهم، أمس الأحد، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء أنتونيسكو، في المركز الثالث في الجولة الأولى من التصويت، بفارق ضئيل خلف عمدة بوخارست نيكوسور دان، وبفارق كبير عن مرشح أقصى اليمين، جورج سيميون الذي احتل المركز الأول.

وسيتم حسم قرار اختيار الرئيس المقبل لرومانيا في جولة إعادة تجرى في 18 مايو الجاري، بين جورج سيميون ونيكوسور دان.