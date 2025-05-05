قوى الأمن: ضبط كمية مخدرات مخبأة بكراسي وطاولات داخل سيارة في النبطيّة بعد توقيف مهرّب

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "بنتيجة التّوسّع بالتّحقيق من قِبَل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مع الموقوف: ي. ش. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) الذي كان قد أوقف بتاريخٍ سابقٍ بجرم تهريب مخدّرات إلى إحدى الدّول العربيّة، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة مكان وجود كميّة من حشيشة الكيف معدّة للتّهريب مخبأة بطريقة احترافيّة داخل كراسٍ وطاولات خشبيّة في داخل سيّارة عائدة للموقوف، ومركونة في إحدى البلدات الجنوبيّة في قضاء النبطيّة".

وكشفت المديرية، أنه "بتفتيش السّيّارة، عثرت إحدى دوريّات المكتب على كميّة ٢٥.٩٢ كلغ من حشيشة الكيف. وقد اعترف (ي. ش.) باستلامه هذه الكميّة من المخدّرات من أحد التّجّار في منطقة البقاع، وأنّه كان ينوي تهريبها إلى إحدى دول أميركا اللّاتينية".

وأكدت أنه "تم ضبط كميّة الحشيشة وحجز السّيّارة عدليًا، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين، بإشراف القضاء المختص".