فوز لائحة "الروضة" في المنية - الضنية بالتزكية

فازت لائحة "الروضة" في قضاء المنية الضنية بالتزكية بعد انسحاب المرشح سامي سيف اليوم، أثر جهود عشيرة آل سيف العويض، لاسيما أن البلدية مستحدثة.
وجاء في صيغة التوافق، ان يتولى رئاسة البلدية 3 سنوات الأولى مصطفى خالد العويض، وفي السنوات الثلاث التالية خضر حمد سيف، وضمت اللائحة خالد فياض سيف، كمال خير الدين العويض، محمود مهدي سيف، دياب موسى العويض، ابراهيم خضر العويض، خالد محمود سيف ويوسف محي الدين العويد سيف.
واكدت اللائحة "العمل على إطلاق ورشة التنمية وفق خطة استراتيجية لتبقى الروضة عدوة بلدة نموذجية، تحدد الاحتياجات والاولوبات الضرورية، من كهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي، والمراكز التعليمية والاجتماعية والصحية والرياضية، والاهتمام بالقطاع الزراعي، وذلك بتعاون المجلس البلدي واهالي البلدة وبدعم من الدولة اللبنانية والهيئات المانحة".
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