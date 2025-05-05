وزارة الاتصالات تطلق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"

اعلنت وزارة الاتّصالات عن إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"، التي هي في طور التّأسيس لتكون مؤسسة ريادية تتولّى قيادة قطاع الاتّصالات نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة، عملاً بالقانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢. وبهدف إشراك الجيل الجديد من المبدعين اللبنانيين في رسم شعار علامة وطنية استراتيجية تُجسّد مفهوم الاتّصال والتّواصل، تدعو الوزارة طلاّب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة كافة في لبنان، إلى المشاركة في هذه المسابقة، التي ستتم دعوة جميع الطلّاب إليها بالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم العالي.
للاشتراك في المسابقة، ينبغي التّسجيل قبل تاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٥ عبر الرّابط التّالي:
https://forms.gle/VscVJeFtc8N1YnzJ8
وللاطّلاع على تفاصيل المسابقة وشروط المشاركة والمواعيد النّهائية وكيفية التّواصل مع الفريق المختصّ، يمكن الضغط على الرّابط التّالي:
https://cms.mpt.gov.lb/uploads/2025/5/5/174645587867556b237f953c84001bb4664a7af7b3c4b.pdf
وحدّدت وزارة الاتّصالات المهلة النّهائية لتقديم المقترحات لتصميم الشعار في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥، عبر البريد الإلكتروني المُخصّص لتلقّي طلبات الاشتراك.
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