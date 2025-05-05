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وزارة الاتصالات تطلق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"

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وزارة الاتصالات تطلق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"

اعلنت وزارة الاتّصالات عن إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أفضل علامة تجارية (LOGO) لشركة "ليبان تيليكوم"، التي هي في طور التّأسيس لتكون مؤسسة ريادية تتولّى قيادة قطاع الاتّصالات نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة، عملاً بالقانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢. وبهدف إشراك الجيل الجديد من المبدعين اللبنانيين في رسم شعار علامة وطنية استراتيجية تُجسّد مفهوم الاتّصال والتّواصل، تدعو الوزارة طلاّب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة كافة في لبنان، إلى المشاركة في هذه المسابقة، التي ستتم دعوة جميع الطلّاب إليها بالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم العالي.

للاشتراك في المسابقة، ينبغي التّسجيل قبل تاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٥ عبر الرّابط التّالي:

https://forms.gle/VscVJeFtc8N1YnzJ8

وللاطّلاع على تفاصيل المسابقة وشروط المشاركة والمواعيد النّهائية وكيفية التّواصل مع الفريق المختصّ، يمكن الضغط على الرّابط التّالي:

https://cms.mpt.gov.lb/uploads/2025/5/5/174645587867556b237f953c84001bb4664a7af7b3c4b.pdf

وحدّدت وزارة الاتّصالات المهلة النّهائية لتقديم المقترحات لتصميم الشعار في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥، عبر البريد الإلكتروني المُخصّص لتلقّي طلبات الاشتراك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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