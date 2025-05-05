شحادة زار الصندوق الوطني للمهجرين ومستودع الملفات: المرحلة تتطلب منا جميعا تعاونا وتنسيقا كاملا

زار وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الصندوق الوطني للمهجرين، حيث كان في استقباله رئيس الصندوق العميد نقولا الهبر وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والإداريين.

واستهلت الزيارة بجولة داخل مكاتب الصندوق، قدم خلالها رئيس الصندوق شرحا تفصيليا عن "الآليات الإدارية والمالية المعتمدة، خصوصا لناحية طرق الدفع وآلية تدقيق الملفات".

ونوه رئيس الصندوق بـ"أهمية هذه الزيارة"، مثنيا على "متابعة شحادة متابعته الدقيقة لهذا الملف الوطني الحساس"، مؤكدا أن "العمل جار بكل شفافية".

بدوره، أشار شحادة إلى أن "الجهد المبذول في الصندوق يعكس حرصا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمحاسبة"، مؤكداً أن "الأرقام واضحة ومعلنة، والمطلوب اليوم هو الاستمرار في متابعة الملفات بدقة، وصون حقوق المهجرين إلى حين إقفال الوزارة بشكل نهائي ضمن مسار إصلاحي ومؤسساتي"،

وقال "هذه المرحلة تتطلب منا جميعا تعاونا وتنسيقا كاملا بين الوزارة والصندوق وسائر الجهات المعنية، من أجل طي هذا الملف، بما يرضي الضمير الوطني ويحقق العدالة الاجتماعية للمهجرين".

وعقدت جلسة تفاعلية بين الوزير والموظفين، استمع خلالها إلى آرائهم وشكاواهم، والتحديات اليومية التي يواجهونها في العمل، مؤكدا "حرصه على دعم تأمين بيئة عمل لائقة تتيح لهم أداء مهامهم بكفاءة"، مؤكدا أن "الموظف هو العمود الفقري لأي إدارة ناجحة".