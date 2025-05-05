النشرة: غارة تستهدف اطراف بلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجهة الاراضي السورية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان غارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجهة الاراضي السورية.
وكان قد اشار الى دوي صوت قوي محيط السلسلة الشرقية في الجانب السوري تزامنا مع سماع الحربي منذ لحظات.
ولفت الى تحليق للطيران الحربي المعادي على علو منخفض في السلسله الشرقيه.
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