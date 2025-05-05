"أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع: الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، أن "الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نحو 30 طائرة إسرائيلية تشن هجوما على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"

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