وسائل اعلام يمنية: غارات أميركية إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة

افادت وسائل اعلام يمنية تابعة لحركة انصار الله اليمنية، بان الطيران الاميركي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة الحديدة. وفي السياق، لفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى تقرير أولي عن هجوم على ميناء الحديدة في اليمن.

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