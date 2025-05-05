الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف أهداف تابعة للحوثيين في الحديدة باليمن ردا على قصف اسرائيل

اعلن الجيش الاسرائيلي بانه هاجم أهدافًا لحركة انصار الله اليمنية في ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن اسرائيل، وذلك ردًّا على الهجمات المتكررة للحوثيين على إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات.

وزعم الجيش الاسرائيلي في بيان، بان البنى التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة تعتبر مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي، حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية ايرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية اضافية. كما تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي والذي يستخدم لبناء الانفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي، حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري.