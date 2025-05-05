إدارة ترامب تحدد مبلغاً مالياً للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تحديد مبلغ مالي سيدفع إلى المهاجرين غير النظاميين مقابل العودة الطوعية.

وذكرت الإدارة الأميركية أنها سوف تدفع مبلغ ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الذين يعودون طواعية إلى بلادهم، حيث تمضي قدماً في خطتها للترحيل الجماعي للمهاجرين في البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، إنها ستدفع أيضاً تكلفة المساعدة في السفر، وإن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق "سي بي بي هوم" لإبلاغ الحكومة الأميركية بأنهم يخططون للعودة إلى ديارهم سيتم "تخفيض أولوياتهم" للاحتجاز والإبعاد من جانب مسؤولي إنفاذ قانون الهجرة.

ويتبنى ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير نهجاً صارماً حيال الهجرة غير النظامية إلى أميركا.

وقال الرئيس الأميركي في وقت سابق، إنه "من حقه" ترحيل المهاجرين دون محاكمة، تعليقاً على أمر صادر عن المحكمة العليا بوقف ترحيل العشرات من المهاجرين مؤقتاً.