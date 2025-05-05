الفاتيكان: جميع الكرادلة المكلفين بانتخاب البابا الجديد يصلون إلى روما

أعلن الفاتيكان إن جميع الكرادلة البالغ عددهم 133 المتوقع مشاركتهم في الاجتماع السري لانتخاب بابا جديد وصلوا إلى روما، على ان يبدأ الاجتماع السري في كنيسة سيستين بعد ظهر يوم الأربعاء ويحق لجميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما المشاركة في اختيار خليفة للبابا فرانسيس الذي توفي الشهر الماضي.

وذكر الفاتيكان إن 180 كاردينالا، من بينهم 132 ناخبا، شاركوا في اجتماع صباح اليوم الاثنين. والكاردينال رقم 133 ممن لهم حق التصويت موجود أيضا في روما، لكنه لم يشارك في المناقشات. وقال إن اثنين من الكرادلة، أحدهما من إسبانيا والآخر من كينيا، لن يشاركا في الاجتماع لأسباب صحية.

ومن المقرر أن يعقد الكرادلة جلسة ثانية من المناقشات بعد ظهر اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء.

وتجرى اجتماعات الكرادلة على مدار بضعة أيام يقومون خلالها بالتصويت مرات عدة إلى أن يفوز أحد المتنافسين بأغلبية 75 بالمئة اللازمة ليصبح البابا.

ويجتمع الكرادلة الكاثوليك في العالم يوميا تقريبا منذ اليوم التالي لوفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان لمناقشة وضع الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار، مع تزايد أعداد رجال الدين المشاركين تدريجيا.