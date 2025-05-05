الرئاسة التركية: أردوغان عبر في اتصال هاتفي عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب

أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.