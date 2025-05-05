ترامب: أردوغان وجه لي دعوة لزيارة تركيا أتطلع إلى العمل معه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها مثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين"، مشيرا إلى أنها "تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة".

وأضاف ترامب أن "أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا".

وقال "أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا الآن!".