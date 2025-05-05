"أ ف ب": إسرائيل ستتيح هامشا للتفاوض بشأن الأسرى قبل توسيع عمليتها العسكرية في غزة

أكد مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "أ ف ب"، أن "إسرائيل ستتيح هامشا للتفاوض بشأن صفقة لتحرير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قبل توسيع عملياتها العسكرية".
وقال المسؤول "نشر القوات قبل بدء العملية سيتيح فرصة حتى نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، للتوصل لصفقة بشأن الرهالأسرىئن".
وتأتي هذا التصريحات بعد إعلان إسرائيل عن خطة عسكرية تشمل السيطرة على قطاع غزة.
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