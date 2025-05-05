الجيش الاسرائيلي: العملية الجديدة في غزة ستشمل هجوماً واسع النطاق وتتضمن نقل السكان إلى جنوب القطاع

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان العملية الجديدة في غزة ستشمل هجوماً واسع النطاق وتتضمن نقل السكان إلى جنوب القطاع. ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه تم بدء عملية تجنيد الاحتياط بعد تحديد احتياجات العملية العسكرية الجديدة، ولدينا خطة عسكرية منظمة تهدف إلى القضاء على حماس والإفراج عن الاسرى. واردف "نُجهّز لعملية عسكرية موسعة تشمل نقل السكان واستدعاء الاحتياط. نعتقد أن العمل العسكري سيؤدي لإطلاق الاسرى وتقويض سلطة حماس".

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