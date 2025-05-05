جنبلاط استقبل شيخ العقل وعرضا المستجدات في لبنان وسوري وأبرق إلى علاوي معزيا

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه الشيخ غاندي مكارم، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، وعدد من النواب.

وتم خلال اللقاء، البحث في مستجدات المرحلة الراهنة في لبنان وسوريا، لا سيما أحداث جرمانا وصحنايا.

من جهة أخرى، أبرق جنبلاط، إلى رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.