باسيل حول الانتخابات البلدية في جبل لبنان: التيار اثبت قدرته ان يكون المحرك الاساسي للعملية الانتخابية وحققنا نتائج افضل من السابق

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عن نتائج الإنتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان، الى اننا نبارك للعهد والحكومة وللبنانيين بإجراء الانتخابات البلدية.

وذكر باسيل بان التيار شارك في الاقضية الـ6 لمحافظة جبل لبنان، والتيار اثبت قدرته ان يكون المحرك الاساسي للعملية الانتخابية، وهذه الانتخابات بلدية عائلية انمائية، ولها نكهة سياسية، ولذلك اعتمدنا خيار احترام العائلات، وفي المعيار السياسي لدينا ازمة النزوح وعلى اساسها ندعم البلديات، وهناك توجهنا المبدئي حول اللامركزية الموسعة والتي البلديات هي العامل الاول بها.

واوضح باسيل بانه عندما نقول فزنا، فهو الفوز مع العائلات عبر دعم هذه اللوائح، ولا احد يستطيع ان ينكر دورنا ومساهمتنا ودعمنا. واكد بان التيار حقق نتائج في الانتخابات البلدية افضل من كل الانتخابات السابقة، واذا كنا خسرنا مدن في عدد من الاقضية، ونحن دخلنا من اجل تثبيت حجمنا الشعبي والسياسي مع معرفتنا بالنتائج مسبقا.

ولفت باسيل الى اننا نتكلم عن تواجد التيار في 203 بلديات وهناك 639 فائزاً، والبقية هي لقوى ثانية كالقوات والكتائب والمستقلين والشخصيات المحلية ونحن لم نتكلم إلا عن أنفسنا، والأرقام تدل إلى تقدم التيار في اعضاء البلديات والمخاتير وبالتالي حضورنا الوازن في جبل لبنان.

وذكر بانه في جبيل خططنا موقفنا للبلديات على أساس فوز الإتحاد ونسقنا ذلك مع السيد فادي مارتينوس والذي نعتبر أننا في اتجاه تحقيق الفوز معه، والأمر نفسه مع آل المر في المتن مع ضرورة تغيير أمور كثيرة في إدارة الإتحاد أو بالنسبة لوجود خطة انمائية كاملة للمتن.

واردف باسيل: "يجب أن نتكلم ايضا عن المدن الكبرى في جبل لبنان الجنوبي حيث حققنا او ساهمنا في تحقيق فوز كبير في الحدت والكحالة ودير القمر، وكنا نعرف النتيجة مسبقا لجونية وجبيل والجديدة، وقلنا إن السقف الأقصى هو 1800 صوت في جبيل وحصلنا على 1700، وهذا يؤشر إلى الوجود القوي للتيار، وعماد ملحمة نال اعلى رقم في مخاتير مدينة جبيل". اضاف "في جونية عملنا للتوافق والمعنيون يعلمون ذلك لكن بقينا وحدنا في مواجهة خمسة قوى وحصولنا على حوالى 3000 صوت له معنى، ومع الشباب والعائلات نلنا 37 % من الأصوات، وبعض من ربحوا نتوسم فيهم الخير وهم فيصل افرام وجوزف الشامي، ونأمل مع اوغست باخوس بتحقيق خطوات إنمائية".