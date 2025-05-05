زلزال قوي يضرب المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض‭‭ ‬‬أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك اليوم الاثنين.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومتراً.