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زلزال قوي يضرب المكسيك

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زلزال قوي يضرب المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض‭‭ ‬‬أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك اليوم الاثنين.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومتراً. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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