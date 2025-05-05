زلزال قوي يضرب المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك اليوم الاثنين.
وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومتراً.
ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك اليوم الاثنين.
وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومتراً.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام