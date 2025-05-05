ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,567 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع 2023 إلى 52,567 شهيدًا و118,610 مصابين بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 32 شهيدًا و119 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استهداف طائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا للنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

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