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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,567 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,567 شهيدًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع 2023 إلى 52,567 شهيدًا و118,610 مصابين بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 32 شهيدًا و119 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استهداف طائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا للنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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