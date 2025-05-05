قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم في الخليل والأغوار الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات هدمٍ واسعة في مدينة الخليل والأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال هدمت مبانٍ سكنية وحظائر في خربة الدير بالأغوار الشمالية، التي تشهد عمليات هدم مستمرة لصالح التوسع الاستيطاني، كما هدمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشردت سكانها، جنوب مدينة الخليل.

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