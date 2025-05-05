شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الغموض يحيط بالمفاوضات.. وترمب يكشف نواياه حول «نووي إيران» والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

للمرة الأولى منذ بدء المحادثات بين أمريكا وإيران، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبشكل واضح، الخطوط العريضة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ففي الوقت الذي لا يزال الغموض يلف موعد الجولة الرابعة من المفاوضات، أكد ترمب أمس أنه يريد «تحقيق تفكيك كامل لبرنامج إيران النووي».

جاء إعلان ترمب بعدما دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والقادة الإنجيليون وغيرهم الرئيس في الأيام الأخيرة إلى توضيح موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وفي مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، قال ترمب «تفكيك كامل. نعم، هذا كل ما أقبله».

وحول سياسة الرئيس الأمريكي تجاه النووي الإيراني، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تام ي بروس مجددا، اليوم الاثنين، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن ترمب لا يريد لإيران امتلاك قنبلة أو سلاح نووي.

إلا أنها لفتت في الوقت عينه إلى أنه يود الاستماع إلى أفكار جديدة في التعامل مع طهران، كما يسعى لأن يكون الاتفاق دائما.

واعتبرت أن السلطات الإيرانية ستضطر في النهاية إلى التعامل مع موقف ترمب الذي يهدف لتفكيك برنامجها النووي.

إلى ذلك، رأت أن الرئيس الأمريكي نجح بإقناع الجانب الإيراني في الجلوس على طاولة المفاوضات، ويريد أن تنجح الدبلوماسية في التوصل إلى حل بدل المواجهة.

وأوضحت أن ترمب لم يتخل عن أي خيار في التعامل مع إيران أو غيرها، علماً أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كان أشار سابقا في مقابلة مع «فوكس نيوز»، يوم الخميس الماضي 1 مايو، إلى أن على طهران «أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وأن توقف دعمها للجماعات الإرهابية والمليشيات الإقليمية». كما أضاف حينها أن «بلاده تصر على السماح بمشاركة أمريكية في عمليات التفتيش على جميع المنشآت النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية»، راسماً بذلك شروط أو أهداف التفاوض الذي بدأ في 12 أبريل الماضي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -في منشور على «إكس»- إن «إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة»، مشيرا إلى أن طهران من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ فترة طويلة.

وأضاف «هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بينما ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل».

بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، تلتزم الدول الموقعة إعلان مخزوناتها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وتجري إيران والولايات المتحدة منذ 12 أبريل محادثات بشأن ملف طهران النووي.

وهذه المحادثات هي أعلى مستوى اتصال بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران.

وقال الوسيط العماني في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الجولة الرابعة من المحادثات التي كانت مقررة في البداية أمس الأول (السبت) تم تأجيلها، مشيرا إلى «أسباب لوجستية».

وفي مقابلة يوم الخميس مع قناة «فوكس نيوز»، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران إلى «الابتعاد» عن التخصيب، قائلا إن «الدول الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم هي تلك التي تمتلك أسلحة نووية».

وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة 3,67 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها لا تزال أقل من عتبة 90 في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، فيما تمثل المخزونات مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب الكبرى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الإثنين إن إيران «على وشك حيازة أسلحة نووية»، فيما كان عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض».

ومن جهته، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي يوم الأربعاء إن المواد المخصبة «يمكن إذابتها بسهولة» أو «شحنها خارج» إيران.

والشهر الماضي أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن نقل مواد مخصبة «خط أحمر»، فيما قال روبيو إن على إيران أن تسمح بعمليات تفتيش لمنشآتها النووية، بما في ذلك من قبل خبراء أمريكيين.

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