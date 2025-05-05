أقفلت صناديق التّرشيحات للانتخابات البلديّة والاختياريّة في قضاء صور ليوم الإثنين، في دائرة قضاء صور، على 51 مرشّحًا للمجالس البلديّة و39 مرشّحًا للمجالس الاختياريّة، ليصبح العدد الإجمالي للمرشّحين منذ فتح باب استقبال الطّلبات حتّى الآن 157 مرشّحًا للمجالس البلديّة، و182 مرشّحًا اختياريًّا في قضاء صور.

كانت هذه تفاصيل خبر إقفال صناديق الترشيحات لانتخابات قضاء صور اليوم على 51 مرشحًا بلديًا و39 مرشحًا اختياريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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