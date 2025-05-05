وزير الصحة في افتتاح المهرجان العلمي الكبير للجامعة اللبنانية: الأوطان تبنى بسواعد الشبان وليس بالاحقاد

افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المهرجان العلمي الكبير للجامعة اللبنانية الذي يقام للعام الثالث على التوالي في الجامعة اللبنانية - الحدث، في حضور 12 كلية والآلاف من الطلاب ومدراء الكليات والهيئة الادارية والطلابية والعمداء وممثلي الاحزاب والعاملين.

ولفت ناصر الدين، الى أن "هذا المهرجان المميز الذي يشمل كل الاختصاصات الجامعية ويواكب التطورات العلمية والألعاب التطبيقية الإبداعية من مشاريع وتجارب علمية حيّة وابتكارات متطورة واستعراض لأبرز النظريات العلمية الحديثة التي تربط بين الفكر والعلم".

وذكر أنه "عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وللأسف عصر الفوارق العلمية الكبيرة ولا يمكن لنا ولا خيار امامنا سوى ان نعتمد ما تقومون به اليوم حلّا لانه السبيل الوحيد لصناعة مجتمع نخبوي قادر على مواجهة التحديات وتحديدها وصياغة الحلول وتذليل الفوارق".

وقال "تقوم مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي على التحليلات التناظمية واهمية الميزة. وميّزة لبنان هو انتم ايها الطلاب الاعزاء وان العلاج بأيديكم لأن الأوطان تبنى بسواعد الشبان وعقولهم وليس بالاحقاد والطائفية البغيضة والمقيتة".