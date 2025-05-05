الصمد هنأ الحجار على إنجاز انتخابات جبل لبنان: على رعاة اتفاق وقف النار الضغط على العدو للالتزام به

أشار رئيس لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّائب ​جهاد الصمد​، بعد لقائه وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، إلى "أنّنا هنّأنا وزير الدّاخليّة على إنجاز ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ في محافظة جبل لبنان، فهذا الاستحقاق كان باكورة الأعمال الّتي أنتجها انتظام عمل المؤسّسات بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة".

ولفت إلى أنّ "كان للوزير بصمة واضحة في إنجاز هذا الاستحقاق بشكل شفّاف وحضاري، ونشكر كل من شارك في العمليّة الانتخابيّة من موظّفين إدرايّين وأجهزة أمنيّة وقضاة، كما نأمل أن تحصل الاستحقاقات في باقي المحافظات بالانسيابيّة عينها".

وشدّد الصّمد على أنّ "الهاجس الأكبر هو وقف إطلاق النّار، فلبنان ملتزم بذلك إلّا أنّ العدو الإسرائيلي يستبيح السّماء والأرض اللّبنانيّة دون استثناء"، مركّزًا على أنّ "على رعاة هذا الإتفاق الضّغط بكل الوسائل على العدو الإسرائيلي، للالتزام والسّماح للدّولة اللّبنانيّة بأن تقوم بما هو مطلوب منها لإعادة الأمن والأمان إلى الأراضي اللّبنانيّة كافّة".