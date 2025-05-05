افتتاح دورات تدريبية لطلاب الصحافة في كلية الاعلام الفرع الأول بالشراكة مع "الجزيرة"

إفتتحت صباح اليوم في كلية الإعلام - الفرع الأول في بيروت، الدورات التدريبية لطلاب قسم الصحافة في الكلية، التي تنظمها الجامعة اللبنانية بالشراكة مع قناة "الجزيرة"، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وحضوره والمدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي.

وأشار القصيفي، الى أننا "نحن اليوم في عصر الحضارة الى ما بعد بعد رقمية، والذكاء الاصطناعي وهو يمثل تحديا للصحافيين والاعلاميين ويضعهم أمام منعطفات تحدد مسار مهنتهم واطر تحركهم، ويلزمهم بمقاربة مختلفة للمقاربات التقليدية في إيراد المعلومات وصوغها، وكتابة التقارير والتحقيقات وتصميم النشرات الاخبارية وصناعة المحتوى".

ولفت الى أنه "ثمة تحد متمم وهو كيفية تغطية الاحداث في مناطق النزاع والحروب وتقنيات نقل الوقائع ووسائل الحماية في ظل انتهاك المواثيق والاعراف الدولية الصادرة عن الامم المتحدة واتفاقية جينيف وشرعة الصليب الاحمر الدولي من قبل الافرقاء المتحاربين، لا سيما اسرائيل التي تفتك وتقتل وتغتال، بعدم التعرض للطواقم الاعلامية التي تقوم بواجبها".

ورأى أن "العمل الاعلامي في لبنان متقدم على القوانين التي تنظم القطاع، والتي لا نملك منها الا قانون المطبوعات الذي يرقى إلى العام 1962، وقانون المرئي والمسموع الذي لا يحترمه المعنيون به من دون أن يتجاسر القيمون على تطبيقه وعلى مساءلتهم لأسباب سياسية وغير سياسية، الامر الذي يعني اننا بحاجة إلى قانون شامل موحد للاعلام، يكون ناظما لقطاعات المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني".

من جهته، قال فلحه"انه لشرف كبير ان أقف هنا لاتحدث من على منبر كلية الاعلام الذي هو المنبر الاعلى لصون الحرية ورفد الكلمة بعطاءات زاخرة حية فاعلة، ترفع مشاعل النور في بلد المعرفة والثقافة والتنوع التي يحملها الخريجون والخريجات من على مقاعد صفوف الجامعة اللبنانية ام الجامعات، الى الوطن كله والى الوطن العربي الارحب".

واضاف "إن لقاء مسؤولي معهد الجزيرة للاعلام على أرض بيروت، يجمع بين المكان الرحب للحرية الاعلامية الاولى في العالم العربي، الذي لا يضاهي ولا يماثل، وبين "قناة الجزيرة" التي تتربع بكفاية عالية في آدائها الاعلامي والمهني".

ثم القى بدران كلمة، استهلها بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء الكلية وشهداء الصحافة، وقال "هذه الدورة التدريبية التي تأتي بالتعاون مع مركز الجزيرة، تمثل خطوة أساسية لتعزيز مهارات طلاب الصحافة وإعدادهم لمواجهة التحديات المهنية في عالم الإعلام المتغير".

وقال "الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة ومسؤولية في عصر المعلومات والتقنيات المتسارعة، يصبح دور الصحافي أكثر أهمية في نقل الحقيقة وتحليل الأحداث وتقديم محتوى موضوعي يخدم المجتمع. من هنا تتبلور أهمية دورات التدريب للإحاطة بالمهارات العملية والتقنيات الحديثة التي تساعد على تحقيق التمايز في هذا المجال الحيوي".