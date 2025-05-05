إعلان تشكيل لائحة "برسا تستحق الأفضل" لخوض الاستحقاق البلدي

أُعلن في بلدة برسا قضاء الكورة، تشكيل لائحة "برسا تستحق الأفضل"، وهي مؤلّفة من مجموعة شبابيّة، برئاسة بشار جرجس البستاني، وعضويّة كلّ من: سليم أسعد العرقان، سليم جرجي فيجلون، ناجي جرجس أيوب، رزق الله ادوارد رزق، مايا اميل نصر، جورج ديب دعبول، برنا مسعود شينا وغسان غلوب ملكون.

وتضمّن البرنامج الانتخابي للائحة "تعزيز الشّفافيّة في تسيير شؤون البلدة، ⁠تنظيم لقاءات دوريّة مع أبناء البلدة للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، ⁠تحسين البنية التحتيّة، ⁠السّعي لاستكمال مشروع الصّرف الصّحي، ⁠صيانة الطّرقات، ⁠تحسين شبكة الإنارة والسّعي لإنجاز مشروع إنارة برسا على الطّاقة الشّمسيّة، ⁠السّعي إلى إزالة النّفايات المطمورة في حرج برسا وزرع الأشجار مكانها، ⁠تطوير ملعب البلديّة وجعله مساحة رياضيّة لشباب البلدة، ⁠تنظيم الحدائق العامّة، ⁠دعم المبادرات الفرديّة والمشاريع الصغرى والمتوسّطة، ⁠السّعي إلى انشاء مستوصف طبّي...".