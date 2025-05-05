أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن "الوزير الحجار أشرف، صباح اليوم، على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية: الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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