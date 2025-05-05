لجنة المرأة والطفل ناقشت اقتراحَي حماية القاصرين من تناول الكحول وتعزيز حقوق الأمهات السجينات

لفتت رئيسة لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة النّائبة ​عناية عزالدين​، بعد ترؤّسها اجتماع اللّجنة في مجلس النّواب، بحضور أعضاء اللّجنة، وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد، وممثّلين عن وزارتَي الصّحة العامّة والدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "الجلسة خُصّصت لمناقشة اقتراحَي قانون، الأوّل يهدف إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطّاقة".

وذكّرت بـ"أنّها كانت قد تقدّمت بهذا الاقتراح في وقت سابق، إلّا أنّ ظروفًا حالت دون المضي به، فأعادت طرحه في هذه الدّورة. وقد أقرّته لجنة الصّحة سابقًا، وتمّت مناقشته اليوم في لجنة المرأة والطّفل، على أن يُستكمل البحث فيه الأسبوع المقبل بمشاركة الوزارات المعنيّة، ومنها وزارات الإعلام والدّاخليّة والاقتصاد والصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والسّياحة".

وأوضحت عزالدّين أنّ "الاقتراح الثّاني تقدّم به تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، ويقضي بمنح الأم السّجينة الحق في مجالسة أطفالها ومشاهدتهم، لا سيّما في حال ولادة الطّفل أثناء فترة محكوميّتها، أو إذا دخلت السّجن وأطفالها لا يزالون في سن مبكرة".

وشدّدت على "أهميّة المقترحَين وضرورة إقرارهما، لما يحملانه من أثر صحي واجتماعي وتربوي إيجابي بالغ الأهميّة"، مشيرةً إلى أنّ "مناقشتهما ستُستكمل الأسبوع المقبل بحضور الجهات المعنيّة، تمهيدًا لعرضهما على الهيئة العامة لمجلس النّواب".