منيمنة: أهل بيروت مؤتمنون على المناصفة والعيش المشترك ومسؤولون عن إنقاذ المدينة

رأى النّائب ابراهيم منيمنة أنّ "مسؤوليّة إنقاذ مدينة بيروت تقع على عاتق أهلها"، مؤكّدًا أنّ "لدينا كامل الثّقة بأهلنا في بيروت، وهم مؤتمنون على المناصفة والعيش المشترك، وعلينا أن نثق بوعيهم السّياسي، ونحن نقوم بكل ما في وسعنا لتأمين بديل".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "بعد أداء المجلس البلدي في بيروت، رأينا ضرورة وضع الخطاب السّابق الّذي وضعناه للإنماء، فوصلنا إلى لائحة "ائتلاف بيروت مدينتي" الّتي تعبّر عن هذا المشروع"، لافتًا إلى أنّ "هناك مشكلة أساسيّة لها علاقة بالصّلاحيّات في المجلس البلدي في بيروت، وهي تحتاج إلى مراجعة شاملة، ولائحة "ائتلاف بيروت مدينتي" تتعهّد بفتح النّقاش بشأنها".
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