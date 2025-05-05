سلام التقى وفد تجمع "رجال وسيدات الأعمال" وعرض مع سفيرَي رومانيا والصين للعلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، وفدًا من تجمّع "رجال وسيّدات الأعمال اللّبنانيّين" برئاسة نقولا بو خاطر، الّذي أوضح بعد اللّقاء "أنّنا بحثنا في مسائل تتعلّق بالقطاع الخاص الشّرعي ومكافحة القطاع الخاص غير الشّرعي، وسبل تأمين تعويضات نهاية الخدمة لموظّفي القطاع الخاص بطريقة تحافظ على التّعويضات، وفي الوقت نفسه تحافظ على الشّركات الّتي هي بمثابة الميزان الأساسي لأي مجتمع شرعي".

وأشار إلى أنّ "القطاع الخاص كان صمّام الأمان خلال السّنوات الماضية الصّعبة، والعلاقة الوطيدة ببن أرباب العمل والموظّفين هي الّتي جعلت لبنان يقف على رجليه، وهذا ما يجب الحفاظ عليه مستقبلًا، خصوصًا وأنّ تعويض نهاية الخدمة يقع على كاهل القطاع الخاص، الّذي لا إمكانيّة لديه لدفعه، وفي الوقت نفسه هو أمر مهم جدًّا للموظّفين للحفاظ على مستقبلهم".

والتقى سلام أيضًا سفير ​رومانيا​ في لبنان رادو كاتالين مرداري ونائبه دراغوش ايسباس.

ولفت مرداري بعد اللّقاء إلى "أنّنا عرضنا للعلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل توطيدها، والآفاق الجديدة المرتقبة في ظلّ وجود رئيس جديد للجمهوريّة وحكومة جديدة. وعبّرنا عن استعدادنا لدعم الحكومة بشكل فعلي، وكذلك الإدارة العامّة والمؤسّسات الحكوميّة"، مبيّنًا أنّ "لدينا مشاريع تعاون ودعم في مجالات مختلفة، ومنها على سبيل المثال مع الدّفاع المدني وغيره من المؤسّسات، ونحن منفتحون على توسيع مروحة هذا الدّعم ليطال مؤسّسات أخرى".

كما استقبل سفير ​الصين​ في لبنان تشيان منجيان، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وتناول البحث العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، بالإضافة إلى المشاريع الحيويّة الّتي تدعمها الصّين في مختلف القطاعات.