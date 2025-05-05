نتانياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حماس

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.

وأوضح نتانياهو في مقطع مصور، "سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم". وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع "النية هي عكس ذلك".

اضاف "لن نتخلى عن أي اسير، ورئيس الأركان يقدر أن العملية العسكرية ستساعد في إنقاذ الاسرى، وأنا متفق معه".