شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نقيب المحامين.. إعلان الفائزين بجائزة رجائى عطية لشباب النقابة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اللجنة المشرفة على جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين، الحفل السنوي للجائزة، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، وبمشاركة مي رجائي عطية، ابنة الفقيه الراحل ومقررة رابطة محبي رجائي عطية.

شهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسليم الجوائز، إلى جانب مناقشة الأبحاث الفائزة من قِبل لجنة التحكيم، وذلك بعد تصفية 38 بحثًا مستوفيًا للشروط إلى قائمة قصيرة ضمت 12 بحثًا، تم تكريم أصحابها جميعًا.

وأدارت الفعالية المحامية رانيا إبراهيم، التي استعرضت سيرة الراحل ودوره البارز في خدمة المحاماة والبحث القانوني، مؤكدة أن الجائزة تمثل تنفيذًا لوصيته في دعم شباب المحامين.

وأكد المحامي إبراهيم سعودي، أن الجائزة تجسيد حقيقي لرغبة رجائي عطية، الذي تمنى إطلاقها في حياته، قبل أن يتوفاه الله شهيدًا في ساحة المحكمة مدافعًا عن المهنة، مشيدًا بمبادرة ابنته في استكمال مسيرته وإطلاق الجائزة.

وأعربت مي رجائي عطية عن أمتنانها لتحقيق رغبة والدها الراحل، مؤكدة حرصه على دعم شباب المهنة، وكشفت عن تقديم مجموعة كتب "حصاد المحاماة" و"رسالة المحاماة" كهدية للمكرّمين ضمن القائمة القصيرة.

وفي كلمته، وجّه عبدالحليم علام، التحية للمشاركين والمنظمين والمحكمين، مؤكدًا أن الراحل العظيم كان صاحب فضل عليه، وأنه يسير على خطاه في دعم رسالة المحاماة، والدفاع عن ممارسيها ومساندتهم، رغم التحديات التي يواجهها.

كما أعلن عن رغبة النقابة في المشاركة في هذه الجائزة وتنظيمها العام المقبل بمقر النقابة، كاشفا عن الترتيب لتنظيم احتفال من قبل نقابة المحامين يليق بقيمة ومكانة رجائي عطية.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز كل من:

محمد عبدالمعبود جمعة عن بحثه "حضانة ورؤية الصغار بين الفقه والقانون والتطبيقات القضائية".

مؤمن عبدالعال محمد عن بحثه "تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الأجنبية في مصر في ضوء القانون والمعاهدات الدولية".

نرمين إبراهيم حامد عن بحثها "المسؤولية الجنائية للمتاجرة الإلكترونية والتسويق عبر التطبيقات الإلكترونية للسلع المغشوشة".

وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار أساتذة القانون، هم الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، و إبراهيم عبدالعزيز سعودي، محامٍ بالنقض .

وتُعد جائزة رجائي عطية إحدى المبادرات السنوية التي تهدف إلى تشجيع شباب المحامين على البحث القانوني الجاد، وتطوير المهارات المهنية والفكرية، وتُمنح تكريمًا لإرث نقيب المحامين الأسبق وإسهاماته البارزة في المجالين القانوني والنقابي.

وضمت القائمة القصيرة، حسب الترتيب الأبجدي: حاتم علي حسن محمد، خيري فخري محمود، صلاح إمام خميس، محمد إبراهيم عبدالحميد، محمد عبدالرحمن زيدان، محمد عبدالمعبود جمعة، محمود فاروق سيد شعبان، محمود يحيى عرابي، مصطفى جمال أحمد، مصطفى محمد عباس، مؤمن عبدالعال محمد، ونرمين إبراهيم حامد.



الحضور خلال اعلان الجائزة



الفائزين بجائزة رجائى عطيه